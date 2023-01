Ênio Verri (PT): reunião com Lula e Gleisi em Brasília hoje. Foto: Valquir Aureliano –

O deputado federal Ênio Verri (PT) deve assumir o cargo de diretor-geral da Itaipu. Verri tem audiência hoje, em Brasília, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, para tratar do assunto. O encontro consta da agenda oficial do presidente divulgada pelo Palácio do Planalto.

