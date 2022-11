Em meio a seguidos problemas de contusão, tanto na fase de preparação, como após a convocação para a Copa do Mundo do Catar, o técnico Didier Deschamps decidiu não chamar outro nome para o lugar do centroavante Benzema, cortado na noite de sábado por conta de lesão na coxa.

Ao ser questionado, na transmissão do canal Téléfoot, sobre uma provável substituição que ele poderia solicitar à Fifa até segunda-feira, o treinador respondeu à pergunta com um sonoro “não”.

Desta maneira, a França, atual campeã do mundo, deverá cumprir a sua participação no Mundial com 25 jogadores.

O corte do astro só aumenta o clima de tensão na seleção francesa, atingida por duas baixas importantes por conta de lesões. Kimpembé, machucado no tendão de Aquiles, e Nkunku, com ruptura nos ligamentos do joelho esquerdo, também tiveram de ser cortados pelo técnico Didier Deschamps. Kanté e Pogba foram submetidos e nem fora chamados para o Mundial.

A lesão de Karim Benzema foi confirmada após o treino da seleção francesa deste sábado. Ele não conseguiu completar a atividade no campo e foi submetido a exames no hospital Aspetar, em Doha. O atacante sofreu uma lesão no quadríceps da coxa esquerda.

Aos 34 anos, o atleta francês vem sofrendo com contusões nesta temporada. O último jogo em que ele participou foi nos 5 a 1 do Real Madrid sobre o Celtic, pela Liga dos Campeões. Na partida, ele entrou no segundo tempo.

Uma das estrelas mais aguardadas para a disputa da Copa do Mundo do Catar, o centroavante Benzema deixou a cidade de Doha na manhã deste domingo com destino a Madri. A vaga no ataque deverá ficar para Giroud, centroavante do Milan.