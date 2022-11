O revés por 1 a 0 transformado em goleada por 4 a 1 pela França diante da Austrália, nesta terça-feira, deixou o treinador Didier Deschamps feliz em constatar o poder de reação de sua equipe, dotada de muito talento embora esfacelada por desfalques como Benzema, Pogba, Kanté e Kimpembe. Apesar da satisfação, a partida teve um ponto negativo: a preocupação de sofrer uma nova baixa para o restante da Copa do Mundo, já que Lucas Hernández saiu de campo machucado.

Sobre o desempenho, Deschamps destacou a postura da seleção francesa, que segundo ele, merecia até uma vantagem maior ao apito final. “Mesmo que tenhamos perdido na largada, fizemos tudo que tínhamos de fazer depois. No segundo tempo, poderíamos ter feito um placar maior, mas fizemos algumas coisas boas. A Austrália perdeu um pouco do físico no primeiro tempo, mas não tiro o crédito dos meus jogadores, muito pelo contrário”, disse.

Já a situação de Lucas Hernández ainda depende de exames médicos para ter uma diagnóstico de gravidade, mas é o suficiente para tirar o sono de Deschamps “Parece-me algo grave, mas teremos que confirmar de qualquer maneira. Esta, certamente, é grande desvantagem que tivemos nesta noite”, comentou o treinador.

O lateral-esquerdo se machucou ao ser driblado pelo atacante australiano Mathew Leckie. No lance, o adversário dominou uma bola lançada já tirando para o lado. Hernández, em busca da interceptação, caiu para o outro e colocou as mãos no joelho assim que tocou o chão, antes de levá-las ao rosto. Assim, saiu de campo mancando, com auxílio de integrantes da comissão francesa.

MBAPPÉ E RABIOT

O treinador francês também destacou as atuações individuais do atacante Mabappé e do volante Rabiot. Embora Giroud tenha roubado os holofotes por ter marcado dois gols e igualado Henry como maior artilheiro da França, com 51 gols, o atacante do PSG e o volante da Juventus contribuíram com um gol e uma assistência cada um, além de terem protagonizado outros lances importantes.

“Já era antes desta partida um dos melhores do mundo. Está em plena confiança, tem força e serenidade. Há tempos que sabemos que ele estaria pronto para esta competição”, comentou Deschamps sobre Mbappé. “Tive até que pará-lo porque estava subindo muito ao ataque”, acrescentou, falando de Rabiot. Líder isolado do Grupo D, com três pontos, a França volta a campo no sábado para enfrentar a Dinamarca, às 13 horas (de Brasília);