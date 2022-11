Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, descartou a possibilidade de reintegrar o atacante Karim Benzema à delegação presente no Catar para a disputa da Copa do Mundo, apesar dos rumores de que o atleta estaria recuperado de lesão.

“Isso não está na minha cabeça”, disse o treinador da atual campeã mundial, nesta terça-feira, em entrevista coletiva antes do duelo com a Tunísia, pela terceira rodada do Grupo D. “Sabemos da sua situação e dos prazos de sua recuperação. Prefiro não falar de coisas que não fazem parte do nosso cotidiano.”

Benzema foi cortado da seleção três dias antes do início do Mundial por causa de uma lesão muscular na perna esquerda. O jogador foi para Madri, onde atua pelo Real, mas Deschamps não convocou outro atleta para o seu lugar.

Vários meios de comunicação da Espanha apontaram que o jogador poderia se reapresentar nesta quinta-feira, quando poderia ser utilizado a partir das oitavas de final. Em contrapartida, o site jornal francês L’Équipe publicou um vídeo no qual o jogador desembarca na ilha francesa de La Reunion no meio do Oceano Índico, onde passará uma semana em uma residência privada.

Com duas vitórias e já classificada para as oitavs de final, a França lidera o Grupo D, com seis pontos, enquanto Austrália soma três. Dinamarca e Tunísia têm um ponto cada. Nesta quarta-feira, os dois últimos jogos da chave vão indicar a outra seleção qualificada. Jogam: Tunísia x França e Austrália x Dinamarca.