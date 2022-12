Considerado um dos maiores jogadores da história do futebol, Lionel Messi, 35 anos, vem ganhando a torcida de milhares de fãs nesta final de Copa do Mundo para encerrar a competição com o título do torneio em seu currículo. Alheio a essa tendência, o técnico Didier Deschamps disse, neste sábado, estar preparado para encarar essa tendência. “Estou bem sozinho no mundo. Isso não me incomoda”, afirmou o treinador da seleção francesa.

Diante das dificuldades que precisou enfrentar, principalmente na fase final de preparação, quando perdeu jogadores importantes por motivo de contusão, o comandante sabe o que precisou superar para estar, agora, a uma partida do título do Mundial. As baixas de Karim Benzema, Christopher Nkunku e Presnel Kimpembe se juntaram a Paul Pogba e N’Golo Kanté.

Em meio a tantos problemas, Deschamps teve que administrar as adversidades e seguir o trabalho de treinamento da seleção francesa. O segredo para não se perder com tantos imprevistos foi simplificar o trabalho. “Tentamos nos virar da melhor maneira possível. Tentamos lidar com a situação sem nos complicar.”

A pressão natural que envolve uma final de Copa do Mundo, ainda mais diante de uma seleção tradicional como a Argentina, e que tem um jogador fora de série como Messi, vem sendo tratada sem maiores dramas.

“Estamos fazendo o possível para tomar precauções e nos adaptar conforme o necessário. Estamos apenas fazendo o que é necessário, tentando conviver com isso sem ir muito longe, sem nos deixar levar (pelo ambiente)”, comentou.

Mas se Messi tem a simpatia da maioria por ser um dos maiores nomes do futebol mundial, Deschamps tem a tradição em Copas do Mundo a seu favor. Ele foi campeão em 98 na final em que os franceses venceram o Brasil por 3 a 0. Duas décadas depois, já como treinador, voltou a dar um título do torneio para o futebol de seu país na Copa da Rússia.

Sereno, e com o grupo na mão, Deschamps trabalha agora para coroar um trabalho que teve um início complicado. Com Griezmann funcionando como motor do time e a fase goleadora de Mbappé, o técnico espera fazer frente aos rivais e terminar o torneio com mais um título no currículo. “Uma final com dois grandes times e possamos fazer em campo o melhor possível”, afirmou o francês.