O técnico Didier Deschamps analisou o esquema apresentado por Marrocos nesta Copa do Mundo e viu bastante qualidade na estratégia da seleção rival, que baseia sua forma de jogar na marcação. Em entrevista coletiva nesta segunda, ele vai querer seu time adaptado ao adversário.

“Não há só uma forma de ganhar. Meu objetivo é me adaptar às situações que enfrento, aos jogadores que tenho, com a ideia de tirar o melhor de cada um e o melhor do coletivo”, afirmou o comandante.

Apontada como favorita para o confronto das semifinais da Copa do Mundo do Catar, a França enfrenta o Marrocos nesta quarta, às 16 horas (de Brasília), no Al Bayt Stadium.

Seleção que surpreendeu o mundo ao fazer frente a rivais como Bélgica, Espanha e Portugal, os marroquinos também têm méritos quando chegam ao ataque, segundo Deschamps. “Eles também têm perigo ofensivo, uma boa organização e são muito racionais.”

A solução para tentar fugir dessa armadilha, no entanto, já está definida na cabeça do treinador. “Temos o nosso estilo, forma de jogar e também nomes que estão cumprindo um importante papel dentro de campo.”

Mbappé, é o maior exemplo disso. Decisivo no ataque, ele chega às semifinais como artilheiro da Copa do Mundo com cinco gols. Griezmann, que vem jogando mais recuado, é o termômetro do time e tem a missão de cadenciar o ritmo e municiar os atacantes no processo de transição da defesa para o ataque. Por fim, o goleiro Lloris também é outro destaque do time pela sua experiência.