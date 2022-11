Após uma série de baixas de peso na seleção da França, o técnico Didier Deschamps pediu “calma e serenidade” aos franceses na véspera da estreia da equipe europeia na Copa do Mundo do Catar. A França vai enfrentar a Austrália nesta terça-feira, no Al Janoub Stadium, na cidade de Al Wakrah.

“Nosso objetivo é ultrapassar etapas,jogo a jogo, e em uma competição, como a Copa do Mundo, cada equipe tem suas peripécias: o importante é manter a calma e a serenidade, para ultrapassar cada obstáculo”, disse o treinador, antes de justificar sua decisão de não chamar um jogador para substituir Karim Benzema.

“Avaliei que com os jogadores que tínhamos neste grupo estaríamos bem servidos”, comentou o treinador, que terá apenas 25 atletas a sua disposição no Catar. Benzema foi cortado no fim de semana por conta de uma lesão. Por ser o atual Bola de Ouro, trata-se da maior baixa da equipe para o Mundial.

Sem Benzema, Deschamps deve escalar Olivier Giroud entre os titulares. Respondendo a uma pergunta sobre críticas ao centroavante do Milan, o técnico brincou: “pelo contrário, hoje, pelos gols que marca e faz os companheiros marcarem, graças à sua habilidade como atacante, ele é útil, mesmo quando não converte as chances que tem”.

Antes de Benzema, a França já havia sofrido perdas consideráveis no elenco, também por motivos físicos, como Pogba e Kanté. “Decidi que o grupo de 25 será suficiente. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com grupos de 22 jogadores, com 23 nomes, com 25…”, declarou.