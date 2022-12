Nesta sexta-feira, 9, o Brasil decide frente a Croácia seu destino na Copa do Mundo do Catar. Se vencer, mantém vivo o sonho do hexa e em caso de derrota dá adeus à competição. O favoritismo do duelo é brasileiro, mas a Croácia chega para a partida das oitavas de final querendo repetir 2018 e avançar até a final do torneio.

A seleção comandada por Zlatko Dalic, chega nas quartas de final invicta, mesmo assim, não apresenta um futebol convincente no torneio. No Grupo F, se classificou na segunda posição, com dois empates e uma vitória. Nas oitavas de final, empate em 1 a 1 com o Japão e vitória na decisão de pênaltis. Foram cinco gols marcados até aqui e dois sofridos.

Já a seleção brasileira, espantou o tropeço para Camarões na última rodada da fase de grupos e goleou a Coreia do Sul por 4 a 1 nas oitavas de final. Até aqui o time de Tite soma três vitórias e uma derrota. A seleção se classificou na primeira posição do Grupo G com 6 pontos. Foram sete gols marcados e dois sofridos.

RETROSPECTO DO CONFRONTO

Historicamente, a seleção brasileira tem boas memórias quando entra em campo contra a Croácia, já que nunca foi derrotada pela adversária da próxima sexta-feira. Até aqui foram realizados quatro embates entre as seleções, com três triunfos do Brasil e um empate por 1 a 1, em um amistoso realizado em 2005.

Em Copas do Mundo, são dois confrontos com duas vitórias brasileiras. 1 x 0 na fase de grupos do Mundial de 2006 e 3 x 1 para o Brasil na fase de grupos do Mundial de 2014.

OS DESTAQUES DA CROÁCIA

Após quatro jogos no Mundial, a Croácia tem como seus principais nomes ofensivos o atacante Andrej Kramaric, com 2 gols, e Ivan Perisic, com 11 tentativas de ir às redes, além de 2 assistências. No meio de campo, Luka Modric segue como o cérebro da equipe e soma números interessantes até aqui, segundo dados da Fifa. Acertou 22 cruzamentos no torneio e rompeu linhas adversárias em 84 oportunidades.

Na parte defensiva, dois jogadores chamaram atenção até o momento no Mundial. O goleiro Dominik Livakovic completou 44 defesas e ganhou os holofotes na classificação sobre o Japão. Após empate por 1 a 1, o arqueiro defendeu três cobranças na disputa de pênaltis e garantiu a Croácia nas quartas de final.

Os croatas também depositam esperança no jovem zagueiro Josko Gvardiol, de apenas 20 anos, para parar o ímpeto do ataque brasileiro. O zagueiro do RB Leipzig chama atenção pela segurança apresentada até aqui. Na fase de grupos, salvou um um gol certo de Lukaku aos 47 minutos do segundo tempo da partida contra a Bélgica.

O atleta também atrai a curiosidade dos torcedores por utilizar uma máscara preta durante as partidas da Copa do Mundo. O acessório, que também é usado por outros jogadores como o sul-coreano Son, é uma proteção de face usada para atletas que lesionaram o rosto. Em novembro, em partida válida pelo Campeonato Alemão, o zagueiro sofreu um forte choque com um companheiro de equipe e quebrou o nariz. Desde então, o atleta vem utilizando o acessório para proteger a região da face.

AS TÁTICAS DE ZLATKO DALIC

Aos 56 anos, Zlatko Dalic é o comandante da seleção croata desde 2017. De lá para cá, foram 67 partidas, com 36 vitórias, 14 empates e 17 derrotas. O auge do trabalho foi o vice-campeonato da Copa da Rússia, em 2018, quando foi derrotado pela França na final. Depois de ter conhecido seu destino na Copa do Mundo, o treinador croata não escondeu que se preocupa com o Brasil. Em entrevista coletiva no Catar, afirmou que o ataque brasileiro “dá medo”, mas que está confiante para o duelo.

“É a seleção mais forte e a melhor do torneio. Quando você olha os jogadores, dá medo. Temos um grande teste pela frente, uma equipe que compete e tem tantos bons jogadores”, declarou Dalic. “O Brasil é favorito, tem confiança, um grande ambiente e jogadores ‘top’, Neymar voltou. Mas acredito que podemos enfrentá-los.”

Com uma seleção que não empolga até aqui, Dalic tem escalado a Croácia em um esquema 4-3-3, visando explorar a criatividade de Modric no meio de campo e Perisic e Kramaric pelas pontas.

O duelo entre Brasil e Croácia acontece nesta sexta-feira, 9, no Estádio Cidade da Educação, às 12h (horário de Brasília). O Estadão acompanha todos os lances da partida em tempo real.