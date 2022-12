Chegou ao fim nesta quarta-feira a precoce carreira do meia Jean Pyerre, revelado pelo Grêmio e que disputou o último Brasileirão emprestado ao Avaí. O jogador de 24 anos foi diagnosticado com um câncer no testículo no ano passado e estava desiludido com o futebol. Sem perspectivas de futuro no mundo da bola, optou por rescindir com os gaúchos, e comunicou a aposentadoria via assessoria de imprensa.

“A equipe Success Sports, responsável pelo gerenciamento da carreira do atletas Jean Pyerre, comunica que ele está encerrando sua carreira como jogador de futebol profissional. A decisão foi tomada pelo atleta e respeitada pela sua família e staff. Sabemos do potencial do Jean e esperamos que essa não seja uma decisão definitiva”, informou a nota oficial da empresa dos empresários do jogador.

O meia tinha contrato com o Grêmio até o fim de 2023 e negociou o rompimento do vínculo para dar adeus aos gramados. No clube gaúcho, no qual chegou com somente 9 anos e foi profissionalizado em 2017, foram 141 jogos disputados no time principal e 22 gols anotados.

Apontado com um jogador diferenciado ainda na base gaúcha, acabou convocado para a seleção sub-17 em 2014, ano no qual conquistou o Torneio Libertador Bernardo O’Higgins e o Campeonato Sul-Americano sub-17.

Tricampeão gaúcho entre 2019 e 21, Jean Pyerre também comemorou a conquista da Recopa Gaúcha em 2021, antes de perder espaço e aceitar defender o Avaí, nesta temporada, por empréstimo. Sem um projeto no futebol de seu agrado para 2023, optou por desistir da carreira.

“Agradecemos a todos os torcedores pelo apoio e principalmente ao Grêmio pelos 15 anos que o atleta esteve no clube, e acima de tudo, por entender o atual momento. Obrigado por tudo, Jean Pyerre”, finalizou a nota dos empresários.