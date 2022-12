O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná encerrou nesta sexta-feira, 2, as buscas por novas vítimas no deslizamento que atingiu a Rodovia BR-376, em Guaratuba. Todos os veículos que tinham sido soterrados foram retirados sem que tenham sido encontrados corpos ou sobreviventes, segundo boletim divulgado pela sala de situação do governo paranaense.

Conforme a nota, todas as áreas com possibilidade de vítimas ou de veículos soterrados foram acessadas nesta sexta, sem nada ser encontrado. “Uma equipe continuará no local com uma viatura de combate a incêndio e resgate para trabalhos preventivos”, diz o boletim. Até o encerramento das buscas, foram constatadas 14 pessoas envolvidas diretamente no desastre, com dois óbitos e seis pessoas resgatadas com vida, segundo a nota.

Morreram no deslizamento os caminhoneiros João Maria Pires, de 60 anos, e Márcio Rogério de Souza, de 51. Uma pessoa ficou ferida, mas se recuperou. Outras seis pessoas conseguiram escapar dos veículos sem precisar de atendimento. Anteriormente, tinham sido removidos do soterramento seis caminhões e três veículos leves.

Uma equipe da concessionária Arteris Litoral Sul mantém os trabalhos na rodovia para a retirada do que restava de lama e para a recuperação da pista, que precisará de recapeamento em alguns pontos. Segundo a nota, o trânsito permanece interrompido, sem previsão de liberação.

Conforme o governo paranaense, o deslizamento foi causado por uma quantidade de chuvas sem precedentes na região. Só na segunda-feira, 28, dia em que aconteceu o desastre, choveu 185,4 milímetros, segundo medição da estação meteorológica Vossoroca, em Tijucas do Sul, a mais próxima do km 669 da BR-376, onde a terra escorregou. A média de novembro é de 126 mm. Foi o maior acumulado já registrado em um único dia de novembro entre todas as estações do Estado.