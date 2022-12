Um dos melhores laterais-direitos da atualidade, Achraf Hakimi não teve vida fácil para se firmar como atleta de clubes de elite na Europa. Nascido em Madri, capital da Espanha, e filho de imigrantes marroquinos, o jogador optou por defender a seleção do país africano. Revelado pelo Real Madrid, ele não conseguiu se firmar na equipe principal e rodou por alguns times do continente até alcançar o patamar desejado no Paris Saint-Germain.

Nesta terça-feira, Hakimi foi decisivo na vitória do Marrocos sobre a Espanha pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. O lateral do Paris Saint-Germain foi o autor do gol que definiu a classificação nos pênaltis para as quartas de final. Hakimi foi ousado em sua cobrança e bateu de cavadinha, encerrando a disputa com o placar de 3 a 0 a favor de Marrocos contra os espanhóis.

Formado na base do Real Madrid, Hakimi afirmou no início de 2022 que se sentiu desprestigiado no clube merengue. Ele subiu para o time profissional em outubro de 2017. Sem espaço, acabou emprestado ao alemão Borussia Dortmund. Ao fim da cessão, o clube espanhol decidiu por vender o atleta à Inter de Milão por 40 milhões de euros. O bom desempenho na Itália despertou o interesse do PSG, que não economizou e desembolsou 60 milhões de euros.

“Quando um jogador sobe do Castilla para o Real Madrid é normal que o profissional não te aproveite tanto”, explicou Hakimi ao Marca, antes de pontuar os motivos pelos quais acredita que não foi desprezado no time da capital espanhola. “O Real Madrid não quis apostar muito em mim. Mas hoje me sinto feliz, porque vejo que outros clubes não erraram apostando no meu futebol”, afirmou.

Desde as categorias de base, Hakimi escolheu jogar pela seleção do Marrocos. A decisão foi tomada em conjunto com seus pais e agentes. Em sua segunda Copa do Mundo, o jogador de 24 anos é uma das estrelas na conquista inédita marroquina, ao chegar nas quartas de final.

No PSG, Hakimi tem como companheiros de time Neymar, Messi e Kylian Mbappé. Os três também estarão defendendo as cores de suas seleções nas quartas de final. O Brasil encara a Croácia na sexta-feira, às 12h. Mais tarde, às 16h, é a vez da Argentina entrar em campo, diante da Holanda. No dia seguinte, tem Inglaterra e França, às 16h. O Marrocos já sabe dia e horário de seu jogo nas quartas: sábado, 12h.