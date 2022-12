A boa e surpreendente campanha do Marrocos na Copa do Mundo levou alguns jogadores a serem especulados em grandes clubes do futebol europeu. Segundo o jornal Mundo Deportivo, o meia Azzedine Ounahi entrou na mira do Barcelona. O atleta é um dos destaques da seleção africana, que chegou na semifinal do Mundial pela primeira vez na história.

Ounahi tem apenas 22 anos e pertence ao Angers, que está na lanterna do Campeonato Francês. Ele se encaixa na filosofia do clube de buscar jogadores novos e baratos no mercado. O presidente da equipe francesa, Said Chabane, já admitiu a possibilidade de perder o jogador e aproveitou também para exaltar Marrocos.

“Não esperávamos, eles estão vivendo um sonho acordado. É excepcional primeiro para eles, é excepcional para Marrocos, e depois para todos os países africanos. É também uma fonte de orgulho para nós. Estamos nos preparando para tudo, tivemos uma reunião esta tarde com o técnico e o coordenador esportivo para tentar pensar em todos os cenários possíveis e não acabar na água se isso acontecer. Você sabe muito bem que nunca pode parar um jogador que quer sair”, falou ao RMC Sports.

O mandatário também elogiou Ounahi. “Ele é cheio de talento. Quando você olha para ele fisicamente, você diz a si mesmo que ele não vai chegar muito longe, mas ele tem peito, corre muito, tem um toque de bola excepcional, uma boa visão de jogo. Então não, não estou surpreso com o que ele está fazendo agora. Quando ele tem espaço e consegue se expressar, ele faz o que quer com a bola.”

O meia foi muito elogiado pelo técnico Luís Enrique após a eliminação da Espanha frente ao Marrocos na Copa do Mundo. Ounahi fez a carreira toda na França, passando por Strasbourg II, Avranches e, agora, o Angers.

O time francês, inclusive, tem outro jogador que vem tendo boa participação com a seleção do Marrocos. O meia Sofiane Boufal, de 29 anos, também vem sendo cotado em grandes clubes.