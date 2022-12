O basquete americano é emocionante pelo equilíbrio de forças, mesmo de quem não faz campanha boa. Um jogo após somar excelente vitória diante do campeão Golden State Warriors, o Dallas Mavericks acabou surpreendido pelo então lanterna da Conferência Leste, o Denver Nuggets, na partida isolada desta quinta-feira. A derrota por 131 a 125 na prorrogação tirou a equipe do esloveno Luka Doncic da zona de classificação ao play-in (repescagem). Aos vencedores valem deixar a última colocação para o Orlando Magic.

De nada valeu a combinação para 61 pontos de Doncic e o armador Tim Hardaway na Little Caesars Arena. O esloveno até foi o cestinha do jogo, com 35 pontos, mas a mão certeira dos Pistons na prorrogação acabou decisiva.

Depois de um primeiro tempo bastante equilibrado, com os Mavericks indo ao vestiário com um ponto de vantagem – 61 a 60, a equipe texana parecia que emplacaria nova vitória com terceiro quarto primoroso.

Com o esloveno mais uma vez bem, o Dallas fez parcial de 38 a 29, abrindo importantes 10 pontos de vantagem. Mas, o ala croata Bojan Bogdanovic – fez 30 pontos para os Pistons -, ajudou em reação no período final para levar o jogo para a prorrogação.

Depois de 117 a 117 no tempo normal, quem brilhou nos cinco minutos adicionais foi Killian Hayes, que fez oito de seus 22 pontos da noite na prorrogação, definindo o resultado.

Foi a sexta vitória do Detroit, depois de 24 jogos, o 14º do Leste, enquanto Dallas acumula dez vitórias e 11 derrotas, na 11ª colocação do Oeste.

Confira os resultados da noite desta quinta:

Detroit Pistons x Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos desta sexta:

