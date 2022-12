Devin Booker marcou 58 pontos na vitória do Phoenix Suns sobre o New Orleans Pelicans, por 118 a 114, na rodada deste sábado da NBA. Foi a terceira maior pontuação do atleta, sendo superado apenas pelos 70 pontos obtidos diante do Boston Celtics, em 2017, e os 59 sobre o Utah Jazz, em 2019.

A grande atuação de Booker ajudou os anfitriões a virarem o placar, após uma desvantagem que alcançou os 24 pontos, além de frustrar Zion Williamson, autor de 30 pontos e nove assistências para os visitantes.

Com a vitória, Phoenix soma 18 vitórias e 12 derrotas, na quarta colocação do Oeste, enquanto New Orleans, vice-líder da Conferência, perdeu pela 11ª vez, depois de 29 jogos.

Em Cleveland, os Cavaliers aproveitaram a ausência de Luka Doncic (machucado) para vencer o Dallas Mavericks, por 100 a 99, com 25 pontos de Donovan Mitchell.

Kemba Walker (32 pontos) e Christian Wood (26) se esforçaram bastante, mas não evitaram a 15ª derrota de Dallas, depois de 30 jogos. O time é o nono do Oeste, enquanto Cleveland, terceiro do Leste, somou o 20º triunfo, em 31 jogos.

Já em Milwaukee, os Bucks não sentiram a falta de Giannis Antetokounmpo (machucado) e derrotaram com facilidade o Utah Jazz por 123 a 97.

Bobby Portis, com 22 pontos, e Jrue Holyday, com 21, foram os destaques dos donos da casa, que estão em segundo no Leste, com 21 vitórias e oito derrotas.

Pelo Jazz, Lauri Markkanen e Malik Beasley, cada um com 18 pontos, foram os cestinhas, mas não evitaram a 15ª derrota, após 32 jogos. O time é oitavo no Oeste.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Los Angeles Clippers 102 x 93 Washington Wizards

San Antonio Spurs 101 x 111 Miami Heat

Cleveland Cavaliers 100 x 99 Dallas Mavericks

Houston Rockets 95 x 107 Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks 123 x 97 Utah Jazz

Oklahoma City Thunder 115 x 109 Memphis Grizzlies

Phoenix Suns 118 x 114 New Orleans Pelicans

Acompanhe os jogos deste domingo:

Boston Celtics x Orlando Magic

Indiana Pacers x New York Knicks

Detroit Pistons x Brooklyn Nets

Toronto Raptors x Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves x Chicago Bulls

Denver Nuggets x Charlotte Hornets

Los Angeles Lakers x Washington Wizards