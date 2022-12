Gkay usou seu perfil do Twitter na noite deste domingo (25) para desabafar após Fábio Porchat e Paulo Vieira fazerem piadas usando seu nome durante a premiação Melhores do Ano, no Domingão com Huck. A apresentadora Tatá Werneck também fez comentários usando o nome da influenciadora.

“Eu olho o Jô (Soares) e fico imaginando o que ele faria como uma Gkay na frente dele, né Tatá? Foi por isso que às vezes ele preferiu nos deixar”, disse Porchat durante uma homenagem ao apresentador que morreu esse ano. Em outro momento, Paulo Vieira também citou o nome da influencer quando foi falar sobre o “padrão Globo de qualidade”.

“A gente fica tão preocupado quando a gente vai apresentar alguma coisa na Globo, temos que fazer uma coisa de alto nível e elegante. E aí eu vi que a Globo transmitiu a Farofa da Gkay”, disse.

Tatá Werneck disse que “tinha medo da Gkay” ao responder as interações dos humoristas.

“Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém, segundo porque ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos e terceiro porque eu devo ser um lixo enorme”, disse Gkay em um tweet.

“Estou cansada de ser essa piada de m**** para as pessoas, de ser chacota, de ser escória, de ser tratada, sei lá. Cara, só estou em casa, com a minha família assistindo filme e é isso que recebo. Tive que sair da sala para ir chorar no quarto e minha mãe não ver porque não quero estragar o Natal dela”, disse em sequência.

“Estou cansada de verdade, cansada mesmo. Na verdade, estou exausta porque eu não sei o que fiz para as pessoas me odiarem tanto, me humilharem tanto, dia após dia. E agora até em rede nacional, mostrando que eu sou uma piada no sentido ruim para o Brasil inteiro”, completou.

“E melhor ainda é ler gente concordando”, disse ela, postando um print com alguns posts e respostas gerados por conta da premiação.