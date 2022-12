O técnico Lionel Scaloni pode perder uma peça importante para o confronto com a Austrália, sábado, às 16h (de Brasília) pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Com dores musculares, o atacante Di María preocupa o departamento médico da seleção argentina. Ele esteve na vitória por 2 a 0 sobre a Polônia, mas precisou ser substituído na etapa final.

“Ele sentiu uma dor no quadríceps e resolvemos mexer para não agravar a situação. O Di María é muito importante e a permanência dele em campo poderia piorar tudo”, comentou o treinador argentino.

Logo após a partida, o atacante da Juventus já iniciou tratamento intensivo e foi submetido a exames que descartaram qualquer indício de lesão grave. Em função do curto período entre a partida com a Polônia e a realização do duelo diante dos australianos, Scaloni deve se reunir com o departamento médico para acompanhar a evolução do atleta.

Após o susto da derrota na estreia para a Arábia Saudita, o treinador argentino agora comanda o elenco sob um ambiente bem mais tranquilo. As vitórias sobre o México e a Polônia devolveram a confiança ao grupo para disputar, a partir de agora, as partidas eliminatórias deste Mundial.

O treinador vai aproveitar o treinamento desta sexta-feira para pensar em uma opção ofensiva para o caso de Di María não reunir condições de jogo. Diante de uma Austrália que deve atuar defensivamente para explorar os contra-ataques, não está descartada a possibilidade de ele utilizar três atacantes desde o início da partida.