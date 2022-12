O técnico Diego Alonso admitiu nesta quinta-feira que o Uruguai está sem confiança na Copa do Mundo e longe de repetir as performances que exibiu nas Eliminatórias. O treinador, no entanto, destacou que ainda há tempo de mudar e voltar às origens. A equipe celeste segue viva na briga por uma vaga nas oitavas de final, mas terá que passar por Gana, em jogo marcado para esta sexta-feira, às 12h (horário de Brasília), no Al Janoub Stadium.

“Era uma equipe que tinha alegria para jogar, foi assim durante as Eliminatórias. Temos que recuperar isso e vimos no segundo tempo com Portugal. É uma questão mais de confiança do que de rendimento”, citou o treinador, que demonstrou confiança com a classificação.

“Estamos vivos e acreditamos em nós mesmos. Sabíamos que era uma possibilidade chegar ao último jogo e ter que jogar pela classificação. Estamos vivos com a possibilidade de avançar. Acreditando em nós mesmos, sabendo que temos uma grande oportunidade e queremos aproveitá-la”, afirmou.

O Uruguai é o lanterna do Grupo H, com um ponto, assim como a Coreia do Sul. Gana tem três, contra seis de Portugal. Para classificar, precisa vencer os africanos e torcer para que a Coreia não vença os portugueses, para não depender do saldo de gols.

“Acredito neles, nos jogadores, desde o primeiro dia que cheguei e eu ainda acredito Temos que insistir em dar essa confiança ao time, que ele possa se libertar e jogarmos como temos feito em muitas ocasiões. Obviamente, precisamos construir melhor, ter mais variantes, e não desistir jamais”, completou.

Por fim, Diego Alonso descartou o clima de revanche pela vitória nos pênaltis sobre Gana na Copa do Mundo de 2014. A partida ficou marcada após Suárez tirar uma bola do com a mão.

“Cada partida tem sua história. Não consigo pensar numa situação semelhante a essa. Vamos focar no jogo de amanhã. Vamos buscar os três pontos que podemos no jogo de amanhã (sexta). Não sei se Gana vai tomar a partida como uma revanche ou não. Para nós, é uma decisão”, finalizou.