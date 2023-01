Após chamar nominalmente cada um dos novos secretários que comporão o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o ministro Flávio Dino saudou, na cerimônia de posse, a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, e atribuiu ao Judiciário a responsabilidade pela garantia do processo eleitoral de 2022.

“Saúdo esse poder do Estado, sem o qual esse momento não estaria ocorrendo. Foi o Judiciário quem garantiu o estado democrático brasileiro nesse momento tão difícil.” A fala foi recebida com aplausos pela plateia, quando o novo ministro entoou “viva a Justiça brasileira e a democracia”.

Em seguida, Dino parabenizou os demais membros do Judiciário que estavam à mesa e elogiou Ibaneis pela atuação do estado do Distrito Federal na posse. “O governador Ibaneis e sua equipe foram responsáveis pela maior e mais bonita posse presidencial da história brasileira.”

A cerimônia de posse do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ocorreu no Salão Negro do prédio do Ministério da Justiça. Na mesa de autoridades, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Rosa Weber; além de Maria Tereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ); Lelio Bentes Corrêa, presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União (TCU).

Também estiveram na mesa de abertura a senadora maranhense Eliziane Gama (Cidadania), os governadores do Distrito Federal e Maranhão, Ibaneis Rocha (MDB) e Carlos Brandão (PSB), e o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti.

Compareceram à solenidade o ministro do STF Ricardo Lewandowski, o corregedor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do STJ, Benedito Gonçalves, e o corregedor-nacional de Justiça Luís Felipe Salomão. Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT e Aloizio Mercadante, futuro presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), também compareceram à posse de Dino.