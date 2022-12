O goleiro português Diogo Costa manifestou a sua tristeza por meio das redes sociais pela falha que originou o gol da vitória de 1 a 0 de Marrocos sobre Portugal, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. O jogador do Porto disse que o lance serve de aprendizado na carreira e que agora o momento é de olhar para frente.

“Ninguém quer errar. Quando as falhas acontecem, servem como aprendizado e crescimento diários. Um obrigado a todos os portugueses”, escreveu na postagem o goleiro. Portugal acabou deixando a Copa do Mundo do Catar de forma surpreendente, já que era considerado favorito no confronto.

No seu perfil do Instagram, ele afirmou ainda que os companheiros tinham “a ambição de conquistar o Mundial”. Ainda no texto, ele afirma que, apesar da queda inesperada, os jogadores da seleção portuguesa deixaram todo o esforço possível “no campo.”

No lance do gol, marcado por En-Nesyri, Diogo Costa saiu para tentar cortar o cruzamento pelo alto, mas se atrapalhou com o seu companheiro Rúbem Dias. O atacante marroquino subiu mais que os adversários e, de cabeça, mandou a bola para as redes.

Aos 23 anos, esta foi a sua primeira Copa do Mundo. Titular em todos os jogos da campanha de Portugal no Catar, ele sofreu seis gols em cinco jogos e teve atuações destacadas nas vitórias de 2 a 0 sobre o Uruguai, pela fase de grupos, e também na goleada de 6 a 1 sobre a Suíça, nas oitavas de final.