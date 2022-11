Depois de transformar o Ursinho Pooh em um serial killer em Winnie The Pooh: Blood and Honey, o diretor Rhys Frake-Waterfield quer fazer uma versão assustadora do Bambi, famoso cervo dos estúdios Disney. A informação foi compartilhada pelo site Dread Central, veículo especializado em filmes de terror e que também foi responsável por divulgar que o filme anterior do cineasta estava em produção.

O longa vai chamar Bambi: The Reckoning (algo como “Bambi: O acerto de contas”, em tradução livre) e a produção está prevista para começar em janeiro de 2023.

Detalhes sobre o enredo ainda não foram divulgados, mas, segundo o site, a trama deve envolver algum tipo de vingança de Bambi pela trágica morte de sua mãe.

Rhys Frake-Waterfield deixará o cargo de diretor para focar na produção executiva, enquanto Scott Jeffrey deve assumir a liderança.

“O filme será uma releitura incrivelmente sombria da história de 1928 que todos conhecemos e amamos. Inspirado no design usado em The Ritual, da Netflix, Bambi será uma máquina de matar cruel que espreita no deserto”, revelou Jeffrey.