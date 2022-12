A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de São Francisco, Mary Daly, afirmou nesta sexta-feira, 16, que o Fed está longe do seu objetivo de estabilidade de preços. A banqueira central destacou que não entende o motivo de os mercados estarem otimistas com relação à inflação.

“Inflação é ‘tóxica’, e precisamos chegar na meta de 2%. Estamos resolutos em desacelerar a inflação até a meta”, destacou Mary Daly, durante sessão de perguntas e respostas no Instituto American Enterprise.

Ela comentou que o Fed pode fazer projeções, mas, ainda assim, é dependente de dados. “Vamos continuar de olho nos dados para tomar decisões. Se eles vierem melhores, política monetária irá se ajustar”, ressaltou.

Disse ainda que acredita em uma taxa de pico mais alta do que a maioria dos investidores. “Se necessário, estou preparada para manter a taxa no pico por mais 11 meses. Quando atingirmos o pico, decidiremos o tempo que ficaremos lá”, comentou.

Por fim, Mary Daly afirmou que as taxas de juros estão em território moderadamente restritivo. Dessa forma, ela prevê uma desaceleração da economia.”Parece que a política monetária está mostrando seus efeitos, mas ainda temos longo caminho a percorrer.”

Quando questionada sobre o mercado de trabalho, ela respondeu que está “desequilibrado”, o que impacta na inflação.