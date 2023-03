Divulgação Assessoria de Imprensa

Uma cena inusitada chamou a atenção dos moradores de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, nesta terça-feira (21). Um dirigível cruzou o céu da cidade. Trata-se do equipamento aéreo contratado pelo Sistema FETRANSUL-RS – Federação das Empresas de Logística e de Transporte de Cargas no Rio Grande do Sul, para divulgar a South Summit, feira gaúcha, que acontecerá entre os próximos dias 29 e 31, em Porto Alegre.

O dirigível modelo ADB-3-3 tem 49 metros de comprimento e capacidade para acomodar até cinco passageiros, além do piloto, em sua gôndola. Conforme a fabricante, o equipamento além de ser utilizado para publicidade, também pode ser usado na agricultura, passeios panorâmicos, vigilância e controle de fronteiras, inspeção de linhas de transmissão elétrica, prospecção mineral, segurança pública e treinamentos.

O Sistema FETRANSPAR, que representa o transportador no Estado do Paraná, colaborou para que a parada técnica do Dirigível fosse possível na DAF – região de Ponta Grossa nesta tarde. “É de fato um equipamento que chama a atenção, e a ideia é também frisar a população que o setor é articulado e que muitos serviços são ofertados aos profissionais da área bem como para a sociedade”, destaca o presidente do Sistema FETRANSPAR, Coronel Sérgio Malucelli.