Dora Figueiredo anunciou, na segunda-feira, 2, uma pausa das redes sociais após ser cotada para participar do Big Brother Brasil, com estreia marcada para o próximo dia 16, na TV Globo. O nome dela apareceu em uma lista que Boninho, diretor do reality show, publicou com possíveis participantes do programa.

“Finalmente vou tirar férias da internet, nem acredito! Sei que vocês vão sentir falta (de me dar hate) mas preciso descansar para conseguir ter forças para esse ano! Vou dar uma leve sumidinha, mas já volto, viu!”, escreveu ela no Twitter.

Em seguida, os usuários da web suspeitaram que a pausa das redes sociais se deve a uma possível entrada no BBB 23. “Dora, por favor, não seja planta no BBB. Queremos entretenimento”, disse uma pessoa. “Férias de três meses?”, brincou outra.

A influenciadora, então, deu a entender que não participará do programa. “Eu vou tirar férias mesmo, juro!”, disse.

O elenco do BBB 23 ainda não foi anunciado, mas algumas novidades já foram anunciadas. Como, por exemplo, a Casa de Vidro, outro uso para as “estalecas” (dinheiro usado com poder de compra no programa), novo uniforme dos “Dummies” e até uma parte da decoração da casa.

A lista na qual Dora Figueiredo apareceu, no entanto, era uma brincadeira de Boninho com o público. Isso ocorreu após os telespectadores especularem quais seriam os possíveis participantes da nova temporada.

Na ocasião, ele disse que o público poderia votar e escolher quais celebridades entrariam no reality show.