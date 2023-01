O Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 3, publica a nomeação de Wellington César Lima e Silva para exercer o cargo de subchefe para Assuntos Jurídicos (SAJ), órgão de dentro do Palácio do Planalto que trabalha diretamente com a Presidência da República e é responsável pelo Diário Oficial da União, fazendo a intermediação jurídica do que vai para a mesa da chefia do Poder Executivo.

Lima e Silva foi confirmado no cargo na segunda-feira pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Ele ficou por um mês à frente do Ministério da Justiça no Governo Dilma Rousseff, em março de 2016, e depois voltou ao Ministério Público baiano, entidade em que exercia a função de Procurador de Justiça.

O Diário Oficial também publica nesta terça mudanças na Advocacia-Geral da União (AGU), agora sob o comando do ministro Jorge Messias. Heraclio Mendes de Camargo Neto foi nomeado corregedor-geral da AGU, no lugar de Edimar Fernandes de Oliveira, exonerado nesta terça.

Também foram designados para a AGU: Diogo Luiz da Silva, para exercer a função de secretário de Controle Interno; Francisco Alexandre Colares Melo Carlos, para função de secretário de Gestão Estratégica e Governança; e Junior Divino Fideles, para Assessor Especial do advogado-geral da União.