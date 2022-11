Uma briga em uma festa sertaneja terminou com duas pessoas mortas e uma terceira ferida a tiros, na madrugada deste domingo, 20, em Piracicaba, interior de São Paulo. O tumulto aconteceu durante apresentação da dupla sertaneja Hugo & Guilherme, no recinto da Festa do Peão, no distrito industrial Unileste.

Um homem armado fez vários disparos, matando um rapaz de 25 anos e uma jovem de 23. Outro jovem de 26 anos foi atingido e levado para um hospital, onde permanece internado. Ninguém foi preso.

O evento em que aconteceram os tiros era o principal show da noite. Conforme a Polícia Civil, a confusão teria começado em um camarote com atendimento exclusivo, onde estavam cerca de dez pessoas.

A motivação para os disparos ainda não foi esclarecida, mas relatos dão conta de que um dos atingidos havia tentado intervir em uma briga. O rapaz envolvido na briga teria sacado uma arma e atingido o jovem de 25 anos. Antes de fugir, ele fez outros disparos, atingindo outros dois jovens.

Os estampidos causaram pânico entre os presentes e interromperam o show. As pessoas atingidas foram socorridas ainda no chão, com manobras de ressuscitação. As duas mortes foram confirmadas pela equipe médica que socorreu as vítimas.

Até a manhã deste domingo, 20, a identidade não tinha sido divulgada. O atirador conseguiu sair do local após os disparos e está sendo procurado. A Polícia Civil abriu inquérito por duplo homicídio e tentativa de homicídio.

A Burn19 Produções, organizadora do evento, informou que está prestando toda a solidariedade às vítimas e suas famílias e se colocando à disposição das autoridades.

“Ainda aguardando a apuração da Polícia Civil e Polícia Militar para poder se posicionar com mais informações sobre o ocorrido”, disse, em nota.

Segundo a empresa a festa contava com alvará e todos os documentos legais, além de atendimento ambulatorial. Ainda conforme a Burn19, seguranças particulares contratados para o evento fizeram a revista pessoal durante a entrada do público.