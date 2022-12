A Fifa oficializou a arbitragem do duelo entre Brasil e Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Michael Oliver, da Inglaterra, será o árbitro da partida que vale vaga na semifinal para a seleção brasileira. Essa será a terceira partida do inglês no mundial de 2022.

Oliver, de 37 anos, é um dos principais árbitros do Campeonato Inglês e, por conta disso, grande parte dos jogadores do Brasil, que joga na Inglaterra, já o conhecem. Na Copa do Mundo do Catar, o inglês apitou o duelo entre Japão e Costa Rica, pela segunda rodada da fase de grupos, e Arábia Saudita e México, pela terceira.

O árbitro da Inglaterra também apitou a decisão da Supercopa Europeia, da atual temporada, entre Real Madrid e Eintratch Frankfurt. O duelo foi vencido pelo time espanhol. Éder Militão, Rodrygo, Vini Jr. e Modric estiveram na partida e estarão no duelo desta sexta-feira.

Michael Oliver será auxiliado pelos compatriotas Stuart Burt e Gary Beswick. No VAR estará o holandês Pol Van Boekel. No outro jogo desta sexta-feira, entre Holanda e Argentina, o árbitro designado foi o espanhol Antonio Mateu.