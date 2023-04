Imagem ilustrativa/Reprodução/Receita Federal

Um estudo inédito da Serasa Experian identificou que 35,3 milhões de brasileiros não têm registros financeiros. Isso significa que 21,7% da população adulta do país não possui contas de consumo, financiamentos, empréstimos ou faturas de cartão de crédito registrados em seu CPF, nem mesmo estão no Cadastro Positivo.



No Sul do país, 5.086.090 consumidores se encontram nesta situação, com destaque para o Rio Grande do Sul com a maior parcela da região, com mais de 2 milhões. No Paraná são 1.984.369 pessoas sem conta bancária.



Essas pessoas são chamados de “Thin Files” ou literalmente “pessoas sem informação de crédito”.



Geralmente são indivíduos que não usam o crédito regularmente e, portanto, não têm nenhuma atividade recente em seu histórico, bem como jovens que ainda não iniciaram sua vida financeira e não possuem encargos.



“Nem sempre estar invisível ao crédito significa que a pessoa não é boa pagadora. Muitas vezes, podem não ter registros financeiros por optarem pagar à vista ou por terem suas principais contas em nomes de familiares, por exemplo. O problema é que se essas pessoas poderão ter dificuldade de acessarem o crédito ou mesmo quando conseguem, encontram limites mais baixos e taxas de juros mais elevadas, pois o mercado ainda não conhece seu comportamento financeiro” explica Roger Cruz, Head de Sustentabilidade da Serasa Experian.