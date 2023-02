(Divulgação)

No próximo dia 3 de março, 46 marcas da empresa paranaense Nutrilatina serão leiloadas. Todas têm registro no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). O lote tem preço de avaliação em R$ 318 mil, mas caso não seja arrematado neste leilão, poderá ser adquirido em uma segunda oportunidade, com desconto de 50% no lance inicial (R$ 159 mil). O certame será comandado pelo leiloeiro público Helcio Kronberg, que em dezembro de 2022 vendeu o terreno e o prédio da Nutrilatina.

Entre as marcas que compõem o lote estão a própria Nutrilatina, Sempre Ligth Nutrilatina, Sundown, Nutrilatina Beauty Solution, Nutrilatina AGE, O Botânico, entre outras. As marcas fazem parte da massa falida da empresa e o valor arrecadado será utilizado para o pagamento de dívidas trabalhistas, fiscais e de credores diversos.

Além das marcas, o pregão inclui veículos, maquinários, mobília de escritório, equipamentos de informática e móveis.

O Grupo Nutrilatina é paranaense e foi referência em suplementos nutricionais por 30 anos. Em 2019 fechou um plano de recuperação judicial com credores e, atualmente, a dívida está na casa dos R$ 200 milhões.

Para participar é necessário fazer um cadastro prévio no site da Kronberg Leilões. Todos os detalhes podem ser vistos clicando aqui.