Divulgação/5RM

Em três dias de “Mutirão Força de Trabalho Militar – 1ª Baixa” mais de 600 jovens que cumpriram o serviço militar obrigatório e militares temporários que estão com seus contratos na iminência de terminar foram encaminhados a vagas de trabalho.

A ação que é uma parceria da Secretaria de Estado de Trabalho, Qualificação e Renda do Governo do Estado do Paraná com o Comando da 5ª Divisão de Exército e ofertou 1.200 vagas disponíveis para o perfil dos militares.

De acordo com o Comandante da 5ª Divisão de Exército, General de Divisão José Ricardo Vendramin Nunes, a atividade fornece uma força de trabalho qualificada, disciplinada e que pode completar vagas ofertadas pelo Estado. “É um programa bem sucedido que está em seu segundo ano e todos são beneficiados. Ganha o Exército em ofertar aos seus militares possibilidade de futuro muito boas em empresas de alto nível, ganha o Estado, a sociedade e as empresas privadas. Vamos expandir o Mutirão para o interior do estado”, afirmou o Comandante.

Na segunda-feira (09/01) o Mutirão esteve nas instalações do 5º Grupo de Artilharia Autopropulsado (5º GAC AP), atendendo 140 militares de quartéis da região sul de Curitiba. No 20º Batalhão de Infantaria (20º BIB), que abrigou a ação da região norte da Capital, empresas colocaram à disposição 500 vagas para as mais diversas funções para cerca de 250 candidatos e, na quarta-feira (11/01) foi a vez do Forte do Pinheirinho receber o Mutirão, com mais 500 vagas.

Nos três dias de evento, as 15 empresas cadastradas pré-aprovaram mais de 900 candidaturas. Ou seja, oferta maior que a demanda. Os jovens selecionados por mais de uma empresa terão que escolher entre as vagas pré-aprovadas no cadastro. A escolha pode seguir critérios pessoais, como endereço do trabalho e até mesmo maior afinidade com as atribuições do cargo ofertado. As contratações serão feitas após a 1ª baixa do serviço militar, marcada para o dia 13 de janeiro.

Para o secretário de Estado de Trabalho, Qualificação e Renda do Governo do Estado, Mauro Moraes, a definição da região em que as vagas são ofertadas é um grande atrativo, pois permite ao empregado programar despesas com deslocamento e até mesmo com moradia. “As condições de locomoção para o trabalho são determinantes na qualidade de vida do empregado, pois reduz o tempo gasto no trânsito e também diminui gastos com transporte e, em alguns casos, até com alimentação, pois é possível fazer as refeições em casa”, afirma Moraes.

Mais de 70% dos militares que participaram do “Mutirão Força de Trabalho Militar” no ano passado foram contratados pelas empresas participantes. Para este ano, a Agência do Trabalhador de Curitiba pretende manter os resultados positivos e ainda ofertar qualificação e acompanhar esses profissionais ao longo do ano.