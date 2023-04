Em fevereiro, 6,5 milhões de empresas estavam negativadas, de acordo com o Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian. O volume representa R$ 112,9 bilhões em compromissos atrasados e é o maior montante da série histórica do índice, que começa em 2016. O total de empresas negativadas no período supera os números de fevereiro de 2022, quando haviam 6,0 milhões de empresas inadimplentes.

De acordo com a Serasa, em média, cada empresa possui sete dívidas vencidas por CNPJ. Entre os setores, Serviços lidera a lista de empresas inadimplentes, representando 53,8% do total, seguido pelo Comércio (37,3%) e Indústria (7,7%). Completam a lista os setores Primário (0,8%) e Outros (0,4%), que abrange o setor financeiro e o terceiro setor.

O economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, pontua que o endividamento das empresas possui correlação com a inadimplência dos consumidores. “Mesmo que existam oscilações positivas e alguns empreendedores consigam quitar suas dívidas, como aconteceu em janeiro, a melhoria contínua da inadimplência dos empreendimentos depende muito do cenário de negativação entre os consumidores”, avalia. “Enquanto esse não diminuir de fato, as empresas seguirão encontrando desafios para manter um quadro de melhora significativo”, acrescenta o economista.

O indicador da Serasa registra a quantidade de empresas que têm, pelo menos, uma dívida vencida e não paga ao final do mês.