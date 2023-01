Gelson Bampi

As inscrições para o 8º Prêmio Sistema Fiep de Jornalismo foram prorrogadas para o dia 13 de fevereiro. A competição, criada em 2014, visa valorizar o trabalho dos profissionais da imprensa e sua contribuição para o desenvolvimento da indústria do estado.

A principal novidade desta edição é o aumento no valor da premiação. Serão mais de R$ 120 mil. O vencedor de cada uma das cinco categorias (jornalismo impresso, internet, fotojornalismo, reportagem de rádio e reportagem de TV) recebe R$ 8 mil. O segundo, R$ 6 mil; e o terceiro, R$ 4 mil.

Também foi mantido o reconhecimento ao Destaque Regional, trabalho que obtém a maior nota entre todos os inscritos em cada uma das seis macrorregiões do estado: Leste, Campos Gerais e Centro, Norte, Noroeste, Oeste e Sudoeste-Sul. O prêmio é de R$ 5 mil. O autor do material jornalístico com a maior pontuação entre todos os inscritos recebe, ainda, o troféu Heitor Stockler de França – homenagem ao primeiro presidente da Fiep, que também atuou como jornalista.

Podem concorrer materiais relacionados ao tema principal “A Indústria do Paraná”, publicados entre 4 de fevereiro de 2022 e 13 de fevereiro de 2023, e que tratem de aspectos relacionados ao setor como políticas públicas, mercado, tecnologia, inovação, sustentabilidade, indústria 4.0, infraestrutura, educação profissional, segurança, saúde e qualidade de vida do trabalhador, responsabilidade social, associativismo e competitividade, entre outros.

Informações, regulamento e inscrições no site sistemafiep.org.br/premiodejornalismo.