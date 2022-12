Empresas saudáveis geram lucro, e em um mercado tão competitivo, buscar alternativas para aumentar as vendas virou ato de sobrevivência.

Já não é de hoje que as redes sociais e o marketing digital se tornaram aliados na potencialização dos negócios. Mas, ganhar notoriedade nas redes depende de paciência e persistência.

Um dos caminhos é criar estratégias de SEO, saber onde comprar backlinks, otimizar as páginas para melhoria de usabilidade e velocidade, incluir conteúdos em textos e imagens, e realizar outras aplicações focadas em visibilidade em buscadores, para atrair o máximo de público possível.

Além das estratégias de marketing digital, contratar uma consultoria em vendas é uma forma de receber um diagnóstico de quais caminhos seguir para alavancar as vendas.

Consultoria em Vendas

A consultoria em vendas foca na elaboração de diagnóstico para potencialização dos negócios, em identificar os gargalos da área comercial e como melhorar o resultado de vendas.

Por trás do trabalho, estão os consultores em venda, profissionais responsáveis por ajudar a fechar negócios, a alinhar as estratégias de vendas à cultura organizacional da empresa e a buscar alternativas para fidelizar e atrair novos clientes.

Esse tipo de profissional pode atuar na elaboração de um plano de negócios para a empresa, destacando as medidas para evidenciar e expor os produtos, novas estratégias de vendas e formas de criar necessidades (e soluções) para os consumidores.

Bruna Bozano, especialista em SEO explica que empresas que buscam estratégias para se tornarem visíveis, principalmente na internet, conseguem alavancar as vendas e despertam a necessidade dos consumidores pela marca.

Ampliando as Vendas

Em 2021, em plena pandemia, as vendas pela internet cresceram 72% no Brasil. Os dados são da Associação Brasileira de E-commerce e foram divulgados no artigo “E-Commerce Cresce 72% Em Faturamento Em 2021: Como Aproveitar Essa Onda?”, publicado no site Olhar Digital, que traz debates sobre as transformações tecnológicas.

A cultura do comércio eletrônico se solidificou com o fechamento das lojas físicas durante o período de restrições sanitárias, virou tendência e as empresas precisaram acompanhar as novas modalidades de mercado.

Com o olhar cada vez mais voltado para as telas, as empresas foram obrigadas a se adaptar.

Sites se tornaram vitrines de produtos e locais extremamente visitados por consumidores que desejavam conhecer a fundo os produtos.

Felizmente, para começar a expor os produtos da empresa na internet não é necessário muito esforço.

O ideal é que o trabalho seja feito por um social media ou especialista em marketing digital.

Mas, se em um primeiro momento, o empresário não conseguir contratar esse tipo de profissional, ele mesmo pode produzir conteúdos.

Uma alternativa simples é a criação de um perfil em redes sociais e um celular para gravação de conteúdos.

O investimento não precisa ser exorbitante.

Segundo o portal de tecnologia e informação Geek 360, alguns dos melhores celulares do mercado podem ser encontrados por menos de R$1000, e o investimento vale a pena, pois criar conteúdo na internet é o que coloca os produtos oferecidos em evidência.

Consultoria de Compras

A internet apresenta uma infinidade de informações sobre mercadorias e fazer uma pesquisa antes de realizar uma compra faz parte da rotina de quase todos brasileiros.

O artigo “93% Dos Brasileiros Pesquisam No Google Antes De Comprar”, publicado no site E-commerce Brasil em 2021, apresentou a informação de que mais de 90% dos brasileiros usam a internet para fazer pesquisas de produtos.

Mas, além da internet, existe, também, uma profissão que tem ajudado os consumidores a movimentar o mercado: O Personal Shopper, que tem a função de realizar consultorias de compras, fazendo com que o cliente seja assertivo na aquisição das mercadorias.

Segundo o portal de emprego e mercado de trabalho, Petrosolgas, o profissional irá ouvir as necessidades do cliente, o que ele deseja comprar e até mesmo sugerir outros produtos que possivelmente ele não conheça.

O Personal Shopper vai orientar o cliente que quer comprar um receptor de tv, por exemplo, informando a funcionalidade dele, comparando novidades como um X Plus Pro com aparelhos mais baratos, que ofereçam funcionalidades que atendam às mesmas necessidades.

A profissão ainda está em ascensão no Brasil, mas já é muito comum no exterior.

O profissional geralmente é contratado para fazer uma assessoria na hora das compras – principalmente quando envolvem altos valores – o que é bastante importante para quem não tem tempo de fazer pesquisas ou não tem conhecimento do mercado.

Para atender as necessidades dos consumidores, o Personal Shopper precisa alcançar os seguintes objetivos:

· Otimizar a agenda do cliente;

· Conhecer o gosto do cliente;

· Conhecer os produtos que o cliente já possui, como forma de combinar com os selecionados para a nova compra;

· Conhecer o orçamento do cliente e otimizar os recursos, comprando mais gastando menos;

· Abastecer o cliente com informações sobre utilidade e funcionalidade;

· Efetuar compras de produtos que terão o máximo de aproveitamento.

Unindo a Assessoria em Vendas à Assessoria em Compras

A assessoria em vendas consegue traçar segmentos de mercados e conceitos, sempre com o objetivo de atrair clientes e melhorar vendas.

Já a assessoria em compras visa beneficiar o consumidor, fazendo com que ele faça uma compra assertiva, que vai beneficiá-lo, atendendo os anseios de consumo, pensando sempre no melhor custo x benefício.

A empresa que busca unir os dois quesitos consegue destaque mercadológico. O artigo “Qual É A Vantagem De Um Negócio Oferecer O Serviço De Comprador Pessoal?”, publicado no site Pricefy by Selbetti, empresa que alia a experiência de compra ao shopper, aponta que disponibilizar um assessor de vendas e de compras na loja, garante facilidade e segurança para que os consumidores comprem mais itens e aumentem o ticket médio do comércio.

O Personal Shopper vai atuar como um diferencial, atendendo como conselheiro no espaço físico ou até mesmo realizando todo o processo do cliente, que pode estar em casa, acompanhando a compra por um aparelho celular, por exemplo.

É um excelente caminho de marketing para o varejo. O profissional consegue alavancar vendas e dificilmente o cliente deixará de realizar a compra.

O suporte auxilia bastante para quem está à procura de presentes. O Personal Shopper tem a característica de identificar o produto ideal enquanto traça a personalidade de quem vai usá-lo.

Durante a pandemia, vários shoppings aderiram aos serviços desses profissionais como forma de darem continuidade às vendas.

O serviço se fixou por meio de comodidade, principalmente na época de fim de ano, quando os compromissos aumentam, as lojas ficam cheias e os consumidores têm menos tempo e paciência para frequentarem os grandes centros.

Segundo o artigo “Personal Shopper: Serviço Expande Com Apoio Da Tecnologia”, publicado em dezembro de 2021, no site Shopping Center, o serviço veio para ficar.

Aplicativos criados pelos centros de compras se tornam aliados do marketplace, mas com o diferencial do recebimento imediato do produto, tudo isso alinhado ao acompanhamento do profissional de compras.

Fazer a junção das assessorias de venda e compra é o caminho para ampliação de mercado e consequentemente de aumento da lucratividade.