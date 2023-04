3D rendering artificial intelligence AI research of robot and cyborg development for future of people living. Digital data mining and machine learning technology design for computer brain.

Um tailandês afirmou ter adivinhado os números da loteria com a ajuda de um chatbot. Até que ponto a IA pode ajudar a ganhar na loteria?

A inteligência artificial (IA) tem sido um tema muito discutido ultimamente: desde o lançamento do ChatGTP há alguns meses, surgiram muitas tecnologias que parecem realizar coisas que antes eram impensáveis para um algoritmo: criar páginas da Web, escrever um currículo, fazer nossa pesquisa escolar, criar imagens realistas, e assim por diante.

Como a maioria dos setores tecnológicos, o setor de jogos de azar não ficou de fora da revolução da IA. De fato, a inteligência artificial há muito tempo já se infiltrou nos jogos de azar e apostas online.

Os desenvolvedores de jogos de cassino, por exemplo, há muito tempo usam a IA para produzir simulações mais realistas e envolventes para os usuários. Os jogos de roleta online, por exemplo, há muito tempo incorporam dealers virtuais desenvolvidos com inteligência artificial, que simulam perfeitamente a figura humana e até mesmo interagem com os jogadores para recriar um ambiente mais realista aos olhos do jogador.

Mas a recente notícia sobre um tailandês que conseguiu adivinhar os números da loteria com a ajuda de um chatbot desenvolvido por IA, ampliou o debate para além das simulações de jogos: é possível usar a IA para prever os resultados de um sorteio de loteria?

O homem que acertou os números da loteria com a ajuda da IA

Patthawikorn Boonrin é um tailandês que causou alvoroço na mídia há alguns dias depois de revelar em um vídeo do TikTok que o famoso chatbot baseado em inteligência artificial e texto preditivo, o ChatGTP, foi quem o ajudou a adivinhar os números da loteria.

De acordo com o relato de Boonrin, antes de comprar o bilhete da loteria tailandesa, ele pediu ao ChatGTP que o ajudasse a escolher os melhores números para o sorteio. Finalmente, ele acabou jogando a combinação dos números 57, 27, 29 e 99. Esse último número, o 99, foi o que o chatbot sugeriu que ele adicionasse à sua aposta.

No dia do sorteio, Boornin ficou surpreso ao descobrir que o número recomendado pelo chatGTP havia sido um dos números sorteados naquele dia. Embora não tenha acertado todos os números necessários para ganhar o primeiro prêmio, ele conseguiu acertar dois números, incluindo o número sugerido pelo chatbot, e acabou ganhando um prêmio menor de 2.000 baht tailandeses (o equivalente a cerca de US$ 59).

A IA pode realmente prever os resultados de uma loteria?

O exemplo de Boorning nos faz pensar se o caso dele é pura coincidência ou se chatbots como o ChatGTP já são suficientemente poderosos para prever os resultados de um sorteio de loteria com um alto grau de precisão.

A verdade é que, se analisarmos as chances de ganhar um sorteio de loteria, veremos que elas são realmente baixas. Por exemplo, no caso da loteria mais famosa do Brasil, o jogo Mega Sena, as chances de ganhar o primeiro prêmio são muito baixas: apenas 1 chance em mais de 50 milhões de combinações possíveis. Além disso, os resultados do sorteio são completamente aleatórios, pois o número vencedor é formado pelas bolas que são sorteadas ao acaso no momento.

A única maneira de adivinhar os resultados de um sorteio de loteria então, seria prever o futuro. Será que a IA é realmente suficientemente poderosa para fazer isso?

Assim como Boonrin, decidimos perguntar diretamente ao chatGTP. Nossa pergunta foi: Qual será o resultado do próximo sorteio da Mega Sena? E, como Boonrin diz em seu relato, a resposta que recebemos foi muito semelhante:

Lamento, mas como modelo de linguagem, não tenho acesso a informações futuras e não posso prever os resultados de loterias ou eventos aleatórios. Os resultados desses sorteios são baseados no acaso e não podem ser previstos com certeza.

Mistério resolvido: a IA ainda não é poderosa o suficiente para prever o futuro! Mas, então, como ela conseguiu ajudar a Boorning a acertar o número no sorteio?

A verdade é que, embora não possa adivinhar os resultados, a IA pode nos ajudar a escolher os números que são estatisticamente mais prováveis de serem sorteados, com base no histórico de sorteios. Embora qualquer número tenha a mesma probabilidade de ser sorteado quando as bolas ganhadoras são escolhidas, estatisticamente há números que foram sorteados mais vezes do que outros, portanto, seguindo as sequências históricas, eles têm mais “probabilidades” de ganhar novamente.

O que a Boorning fez para escolher o número que lhe faltava, foi perguntar ao chatGTP quais números haviam ganhado mais prêmios nos anos anteriores, e foi assim que o chat sugeriu o número 99.

É nesses casos que a IA pode ser realmente útil para ajudar os jogadores a fazer suas apostas na loteria. Embora não possa nos ajudar a ganhar, ela pode nos ajudar a jogar, fornecendo-nos informações estatísticas de forma muito rápida e fácil, para que possamos usar esses dados para criar apostas que combinem os números mais “estatisticamente premiados”.

Portanto, em resumo, embora o uso de IA para jogar na loteria não garanta (ainda) uma vitória, ela pode ser muito útil para nos fornecer informações que nos ajudem a selecionar nossas apostas.