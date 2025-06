SMC

Está aberta a temporada de acordos salariais dos metalúrgicos da Grande Curitiba. Alguns conseguiram Participação nos Lucros ou Resultados (PRL) de até R$ 22 mil.,

É o caso dos metalúrgicos da SLB/Onesubsea(antiga Aker), em São José dos Pinhais, que aprovou a proposta do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT-2025/26) na segunda (23) da semana passada. A votação realizada na entrada dos turnos foi coordenada pelo SMC com a presença do RH da empresa. Dos 700 votos, 95(13,57%) foram contra e 605(86,42%) a favor da proposta que contempla entre outros itens: Participação nos Lucros e Resultados (PLR), com adiantamento de R$ 10 mil agora em junho, vale-mercadoi de R$ 1.100 e reajuste salarial para reposição da inflação. A SLB/OneSubsea emprega cerca de 1000 profissionais que atuam na produção de equipamentos para prospecção de petróleo.

Metalúrgicos da Grande Curitiba: acordo de R$ 7 mil

Em assembleia liderada pelo Sindicato dos Metalúrgico da Grande Curitiba (SMC) na tarde de quinta-feira (26) os metalúrgicos da Furukawa, na Cidade Industrial de Curitiba, aprovaram a proposta da Participação nos Lucros e Resultados (PLR-2025) negociada entre diretores sindicais e empresa.

O benefício, aprovado por aclamação na porta de fábrica, consiste em R$ 7.350,00 garantidos, com R$ 4 mil de adiantamento para o próximo mês de julho e segunda parcela para janeiro de 2026. A Furukawa emprega cerca de 900 trabalhadores que atuam na produção de cabos elétricos e telefônicos.

Em outras indústrias, trabalhadores rejeitam propostas

Na manhã desta sexta-feira (27) em votação secreta coordenada pelo Sindicato na porta de fábrica, com a presença do RH da empresa, a maioria dos metalúrgicos da Cabs/Nítida reprovou a proposta da 1ª parcela da Participação nos Lucros e Resultados(PLR-2025) apresentada pela empresa.

Dos 46 votos, 18 foram a favor e 28 contra a proposta que consistia em R$ 2.500,00 a serem pagos até 11 de julho.

Após a reprovação, os trabalhadores aprovaram prazo de 48h, a ser oficializado para a empresa através de documento assinado pelo Sindicato, para que a empresa se reúna novamente com os diretores sindicais e avance no valor do benefício.

Uma nova assembleia será realizada na próxima semana com data a ser definida, e com probabilidade de greve caso não haja avanço nas negociações.

A Cabs/Nítida está situada na Cidade Industrial de Curitiba (CIC) e emprega cerca de 60 profissionais que atuam na produção de peças para colheitadeiras e tratores.