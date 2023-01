Daniel Castellano/SMCS

Uma empresa pode ser aberta em apenas cinco horas em Curitiba. O tempo é 83% menor do que a média brasileira, de um dia e cinco horas (29 horas). Os dados são do Mapa das Empresas, ferramenta do governo federal que monitora o tempo para abertura de novos negócios no País.



O levantamento, referente a novembro de 2022, mostra que Curitiba ficou com o terceiro menor tempo entre as capitais, atrás apenas de Vitória (ES), com 4 horas, e Aracaju (SE), com 2 horas.



Curitiba vem reduzindo o tempo médio de abertura de empresas nos últimos anos. Em novembro de 2019, por exemplo, uma empresa levava em média 3 dias e 9 horas (81 horas) para conseguir o seu registro.



Desde então houve uma redução de 94%, até chegar até o tempo de 5 horas registrado em novembro.