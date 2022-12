Reprodução/Azul

A Azul, maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, voando para mais de 150 destinos, realizou no começo da tarde de terça-feira (20), o primeiro voo saindo de Foz do Iguaçu, no Paraná, sentido Aeroporto de Montevidéu, no Uruguai. O gerente de Relações Institucionais da Azul, César Grandolfo, o governador do Estado do Paraná, Ratinho Junior, e autoridades locais participaram da cerimônia de inauguração.

A operação será realizada duas vezes por semana. Às terças-feiras, o voo AD8784 partirá de Foz do Iguaçu às 13h35, com chegada na cidade uruguaia às 15h35. Aos sábados, o mesmo voo decola às 12h55 do aeroporto paranaense e chega em Montevidéu às 14h55. No sentido inverso, o voo AD8783 decola às terças-feiras de Montevidéu às 16h35, pousando em Foz do Iguaçu às 18h30. Aos sábados, o mesmo voo decola às 15h55, chegando em Foz do Iguaçu às 17h50.

Para a nova rota foram escalados os jatos da Embraer, com 118 assentos e comodidades como TV com conteúdo on demand, tomadas individuais, snacks, além de muito conforto com o espaço interno ampliado e com a redução de ruído proporcionada pelos novos motores.

Localizada às margens do Rio de La Plata, a capital do Uruguai é conhecida por seus importantes monumentos históricos, como a Praça da Independência, o Palácio Salvo, o Teatro Solis e o famoso Mercado del Puerto, onde estão principais restaurantes e produtos da gastronomia local.

Já os Clientes que desembarcarem em Foz do Iguaçu poderão desfrutar de um dos destinos brasileiros mais procurados por estrangeiros, já que a cidade abriga uma das sete maravilhas naturais do mundo: as Cataratas do Iguaçu. Há ainda outras opções de passeios, como o incrível Macuco Safari, onde é possível realizar um tour de barco em meio as quedas das Cataratas. Os visitantes podem, ainda, visitar o Parque das Aves, um lugar rodeado de natureza e focado na conservação de aves da Mata Atlântica.

“Foz do Iguaçu e Montevidéu são duas cidades incríveis, com diversos pontos turísticos e passeios surpreendentes. É gratificante poder oferecer aos nossos Clientes mais opções de voos”, destaca César Grandolfo, gerente de Relações Institucionais. “O crescimento da nossa malha aérea em Foz do Iguaçu é fruto de um belíssimo trabalho realizado entre a Azul e os parceiros locais. Além disso, gostaríamos de agradecer ao Governo do Estado o apoio que eles estão nos dando. Estamos bastante entusiasmados com as possibilidades de expansão no Paraná, desenvolvendo ainda mais a região”, completou.

“Essa nova rota só foi possível porque estamos investindo muito em Foz do Iguaçu, um dos principais destinos para estrangeiros no Brasil. Conquistamos, em parceria com a Itaipu Binacional, a modernização do aeroporto justamente para atender as demandas internacionais. Hoje a Azul ajuda a conectar a cidade que tem uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo a qualquer lugar do mundo. O Paraná está cada vez mais forte no cenário da aviação internacional”, afirmou o Governador do Estado do Paraná, Ratinho Junior.

“No mês de dezembro, o Aeroporto de Foz deve fechar com 84% de recuperação da movimentação de passageiros em relação a dezembro 2019, isso deve-se em grande parte pela retomada mais lenta do turismo internacional. A rota direta para Montevidéu, com apenas duas horas de duração, viabiliza roteiros mais curtos e vai acelerar a recuperação da movimentação de Foz do Iguaçu. Além de abrir a oportunidade para os brasileiros conhecerem o Uruguai. “, afirma Graziela Delicato, gerente de Negócios da CCR Aeroportos.

As passagens para a nova rota estão disponíveis em todos os canais oficiais da companhia, via Central de Relacionamento Azul (4003-1118 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 887 1118 para demais localidades), site VoeAzul (www.voeazul.com.br) ou em qualquer agência de viagens parceira.

Confira como fica a nova rota para Montevidéu, partindo de Foz do Iguaçu: