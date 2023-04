Chegada de voo da Aerolíneas Argentina em Mendonza, oriundo de São Paulo. (Divulgação)

O primeiro voo da nova rota São Paulo/Mendonza, da companhia Aerolíneas Argentinas, pousou na tarde desta terça-feira, às 16h50, no Aeroporto Internacional Governador Francisco Gabrielli, mais conhecido como Aeroporto Internacional El Plumerillo de Mendoza (MDZ), Argentina.

O inaugurado em 10 de maio de 1995, é um dos mais importantes da Argentina e atende a região de Cuyo. Além de voos domésticos, opera alguns destinos internacionais na América do Sul e Panamá.

Na chegada do voo inaugural, a aeronave foi recebida com um arco d’água, comemoração tradicional para a ocasião. Nora Vicario, Ministra de Turismo e Cultura, Claudia Yanzón, Diretora de Promoção Turística, e Pablo Ceriani, Presidente da Aerolíneas Argentinas, participaram da cerimônia.

Os voos sairão todas as terças e sextas-feiras na rota São Paulo – Mendoza, com saída às 12h45 de Guarulhos e chegada em Mendoza às 16h50.

Às quartas e aos sábados, a aeronave fará o voo Mendoza São Paulo com horário de saída às 13h55 do Plumerillo (MDZ). Serão utilizadas aeronaves Boeing 737-800 ou MAX com capacidade para 170 passageiros.

O valor dos voos partem de R$ 1.589, ida e volta. A cotação foi feita no site da Aerolíneas no dia 12 de abril para saída em 18 de abril e retorno em 29 de abril.