Estado promove mutirão de emprego com 1.784 vagas para operador de telemarketing na Agencia do Trabalhador. Foto: Geraldo Bubniak/AEN

O Paraná começa a semana com a oferta de 12.266 vagas de emprego com carteira assinada nas Agências do Trabalhador e Postos Avançados. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 2.730 oportunidades em todo o Estado.

O maior volume está na Região Metropolitana de Curitiba (2.676), com grande oferta de emprego para operador de telemarketing ativo e receptivo (374) e auxiliar de linha de produção (264). Para preenchimento imediato de vagas são oferecidas oportunidades para as funções de ajudante de carga e descarga de mercadoria (30), auxiliar de cozinha (16), técnico em edificações (2) e técnico em eletroeletrônica (1).

Na sequência, em volume total, aparece a regional de Toledo, com 2.093 vagas. Auxiliar de linha de produção é o segmento com mais postos de trabalho abertos, com 484, seguido de operador de processo de produção (218), abatedor de aves (100) e auxiliar de produção farmacêutica (50).

São destaques em quantidade as regionais de Cascavel (1.404), Londrina (725), Cianorte (687) e Maringá (667). Em Cascavel, as funções que lideram são auxiliar de linha de produção, com 375 empregos disponíveis; magarefe, com 200; operador de movimentação e armazenamento de cargas, com 50; e desossador, com 40 vagas.

Em Londrina, alimentador de linha de produção (280), auxiliar de linha de produção (190), auxiliar de produção de gorduras vegetais comestíveis (60) e abatedor (30) são os principais postos de trabalhos ofertados.

Também estão disponíveis 84 vagas para auxiliar de linha de produção em Cianorte, além de 65 para magarefe, 50 para auxiliar de produção de gorduras vegetais comestíveis e 40 para faxineiro na mesma região. Em Maringá são 214 para auxiliar de linha de produção, 100 para operador de processo de produção, 25 para magarefe e 20 para soldador.

Interessados também encontram muitas oportunidades disponíveis em Apucarana (617), com destaque para o mercado têxtil; Foz do Iguaçu, com grande quantidade de auxiliar de linha de produção (254); e Pato Branco (449), com destaque para as vagas ligadas à agropecuária, como safrista, monitor agrícola e abatedor de animais.

No setor de construção civil, há vagas para pintor em União da Vitória, pedreiro em Ponta Grossa e Paranavaí, e ajudante de eletricista em Guarapuava.

ATENDIMENTO – Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. O agendamento deve ser feito AQUI.

Confira AQUI as vagas por Regional, AQUI as vagas imediatas de Curitiba, e AQUI um resumo das principais ofertas.