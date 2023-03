A Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) dos Estados Unidos, órgão federal que tem como função a garantia de depósitos bancários, informou em comunicado nesta sexta-feira, 10, sobre a operação realizada para que os que tiveram depósitos segurados no Silicon Valley Bank (SVB) tenham acesso a seu dinheiro. Segundo a FDIC, o SVB foi fechado nesta sexta pelo Departamento da Califórnia de Proteção Financeira e Inovação e, para proteger os depositantes, a FDIC criou o “Deposit Insurance National Bank of Santa Clara” (DINB), que receberá de imediato o dinheiro transferido de todos os depósitos segurados do Silicon Valley Bank.

Todos os depositantes terão acesso a seus depósitos segurados “no máximo até a segunda-feira pela manhã”, diz o texto.

Já os depositantes não segurados devem receber um “dividendo adiantado” dentro da próxima semana, segundo a FDIC.

Esses depositantes não segurados receberão certificados de posse do montante restante de seus fundos não segurados, diz o texto.

A FDIC explica que o SVB tinha 17 agências na Califórnia e em Massachusetts. O DINB manterá as horas de operação normal do SVB.

Em 31 de dezembro de 2022, o SVB tinha um total de ativos de aproximadamente US$ 209,0 bilhões, e “cerca de US$ 175,4 bilhões em depósitos totais”, diz a nota.

Ainda não se sabia quanto desses depósitos superava os limites segurados pelas regras do país, atualmente em US$ 250 mil por depositante, por banco segurado.