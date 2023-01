A complementação das contas abertas para servidores, aposentados, pensionistas e estagiários do Município de Curitiba pode ser feita de forma presencial em uma das 30 agências do Banco do Brasil da capital, para aqueles que não conseguirem concluir o processo pelo aplicativo do banco.



Para facilitar, desde ontem as agências em Curitiba passaram a atender os servidores, com horário estendido, das 8h às 10h. O atendimento será assim até o dia 3 de fevereiro, com escalonamento conforme o mês de nascimento do correntista.



Nesta primeira semana de atendimento diferenciado (9 a 13/1) são priorizados aqueles que nasceram de janeiro a março. Na próxima, de 16 a 20 de janeiro, será a vez dos que fazem aniversário entre abril e junho. Na semana de 23 a 27 de janeiro, os nascidos de julho a setembro, e por último, na de 30 de janeiro a 3 de fevereiro, serão os aniversariantes de outubro a dezembro.



A complementação das contas também pode ser feita em dois postos abertos para o atendimento exclusivo dos servidores, aposentados, pensionistas e estagiários da Prefeitura.



Um deles funciona no subsolo do prédio central da Prefeitura de Curitiba (Avenida Cândido de Abreu, 817 – Centro Cívico), o outro fica no térreo do Edifício Delta (Avenida João Gualberto, 623 – Alto da Glória). O horário de funcionamento das unidades é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, sob agendamento.

A abertura de conta no Banco do Brasil se tornou obrigatória aos trabalhadores da Prefeitura de Curitiba, já que a partir de fevereiro, o recebimento de salário e benefício será efetuado pelo novo banco. Em janeiro, a Caixa Econômica ainda será responsável pelo pagamento.