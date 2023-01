Estado promove mutirão de emprego com 1.784 vagas para operador de telemarketing na Agencia do Trabalhador. Foto: Geraldo Bubniak/AEN

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados de atendimento começam a semana com a oferta de 13.621 vagas de emprego com carteira assinada no Paraná. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 2.830 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de alimentador de linha de produção, com 580 vagas disponíveis no Estado, magarefe, com 425, e safrista, com 421.

A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (2.482). Deste total, 130 vagas são para preenchimento imediato. A procura é por trabalhadores para as funções de atendente de lanchonete (60), cozinheiro (37), ajudante de carga e descarga de mercadoria (29), nutricionista (3) e fonoaudiólogo (1).

Ainda na Capital, para a função de operador de telemarketing ativo e receptivo são oferecidas 273 colocações. Também há vagas para alimentador de linha de produção (140), operador de cobrança (85) e operador de caixa (77).

A regional de Toledo tem 2.077 oportunidades. São 492 vagas para auxiliar de linha de produção, 150 para operador no processo de produção, 100 para abatedor de aves e 80 para operador de máquinas.

Ainda no Interior, Cascavel (1.427), Londrina (1.067) e Apucarana (824) completam o top-5 de regiões com mais ofertas. Em Cascavel, as funções que lideram são auxiliar de linha de produção, com 434 vagas, magarefe, com 200, desossador, com 40, e auxiliar de operação, com 26.

Em Londrina, os destaques são para alimentador de linha de produção (332), safrista (110) e auxiliar de produção de gorduras vegetais comestíveis (60).

Em Apucarana, há oferta de emprego para as funções de auxiliar de linha de produção, com 57 oportunidades, costureiro, com 49, vendedor interno, com 32, e auxiliar de costeiro, com 17.

As regiões de Foz do Iguaçu, Pato Branco, Francisco Beltrão, Umuarama e Maringá também têm centenas de oportunidades em todos os ramos: comércio, indústria, serviços e agropecuária. Ponta Grossa, Pitanga, Guarapuava e Paranavaí também contam com mais de uma centena de empregos disponíveis.

ATENDIMENTO – Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI.

Confira as principais vagas por Regionais AQUI .