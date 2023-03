Estado promove mutirão de emprego com 1.784 vagas para operador de telemarketing na Agencia do Trabalhador. Foto: Geraldo Bubniak/AEN

As Agências do Trabalhador do Paraná e os postos avançados começam a semana com a oferta de 11.744 vagas com carteira assinada no Estado. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 2.335 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de alimentador de linha de produção, com 395, magarefe, com 335, e trabalhador da cultura de cana-de-açúcar, com 215 vagas em todo o Estado.

Assim como ocorreu na semana anterior, a Região de Toledo concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (2.080). São 383 vagas para auxiliar de linha de produção, 135 para operador de processo de produção, 100 para abatedor de aves e 100 para trabalhador da cultura do milho.

A Região Metropolitana de Curitiba aparece em seguida, com 1.866 oportunidades. Deste total, 52 vagas são para preenchimento urgente, com procura por trabalhadores para as funções de açougueiro (15), ajudante de motorista (14), auxiliar administrativo (11), carpinteiro (09) e analista contábil (03). Também são oferecidas 193 vagas para auxiliar de linha produção, 177 para operador de telemarketing ativo e receptivo, 106 para operador de telemarketing receptivo e 83 para repositor de mercadorias.

Nas demais regionais do Interior são destaques Cascavel (1.113), Londrina (762) e Apucarana (746). Em Cascavel, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 249 vagas, magarefe, com 230, vendedor pracista, com 26, e servente de obras, com 24 oportunidades.

Em Londrina, os destaques são para auxiliar de linha de produção (279), alimentador de linha de produção (180), auxiliar de produção de gorduras vegetais comestíveis (40), auxiliar de curtimento (20) e trabalhador na cultura de soja (20).

Em Apucarana, há oferta de emprego para as funções de trabalhador na cultura da cana-de-açúcar, com 215 oportunidades, alimentador de linha de produção, com 43, auxiliar de linha de produção, com 42, e costureiro a máquina na confecção em série, com 28.

ATENDIMENTO – Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI.