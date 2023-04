Agencia do Trabalhador Disponibiliza 400 Vagas para desempregados com 50 anos ou mais. Fotos:Ari Dias/AEN.

As Agências do Trabalhador do Paraná e os postos avançados começam a semana com a oferta de 13.458 vagas de emprego com carteira assinada no Paraná. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 2.772 oportunidades. Na sequência, estão as funções de alimentador de linha de produção, com 615 vagas disponíveis, magarefe, com 437, e operador de telemarketing ativo e receptivo, com 217.

A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho abertos (2.376). São 217 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo, 107 para auxiliar de linha de produção, 89 para repositor em supermercados e 30 para alimentador de linha de produção.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 56 vagas para preenchimento urgente, com procura por trabalhadores para as funções de atendente de lanchonete (30), balconista de açougue (14), auxiliar de mecânica de autos (07), analista de recursos humanos (03) e analista fiscal (02)

A região de Toledo aparece em seguida, com 1.901 oportunidades. São ofertadas 516 vagas para auxiliar de linha produção, 110 para abatedor de porcos, 100 para trabalhador da cultura do milho e sorgo e 30 para safrista.

Nas demais regionais do Interior são destaques Cascavel (1.390), Maringá (942), Pato Branco (746) e Londrina (794). Em Cascavel, as funções que lideram a oferta de vagas são auxiliar de linha de produção, com 334 vagas, magarefe, com 235, técnico em fibras óticas, com 60, e auxiliar de logística, com 30.

Em Maringá, os destacam-se alimentador de linha de produção (329), assistente administrativo (76), auxiliar de linha de produção (65) e magarefe (50).

Em Pato Branco, há oferta de emprego para as funções de auxiliar de linha de produção, com 269 oportunidades, operador de processo de produção (63), supervisor de seção de serviços gerais, (30), e safrista (26).

Na Região de Londrina são ofertadas 237 vagas para auxiliar de linha de produção, 208 para alimentador de linha de produção, 20 para auxiliar de produção de gorduras vegetais comestíveis e 20 para trabalhador na cultura de soja.

ATENDIMENTO – Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI.

Confira as vagas por regionais. .