Agência do Trabalhador. (Ari Dias/ AEN)

O Paraná começa a semana com a oferta de 12.098 vagas de emprego com carteira assinada nos postos avançados e nas Agências do Trabalhador. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 2.294 oportunidades em todo o Estado.

O maior volume está na Região Metropolitana de Curitiba (2.644). São 187 para operador de telemarketing ativo e receptivo e 153 para auxiliar de linha de produção. Também há 112 vagas para auxiliar de logística e 80 para atendente de lanchonete.

Na sequência, aparece a regional de Toledo, com 2.532 vagas. Auxiliar de linha de produção é o segmento com mais postos de trabalho abertos – são 1.182. Depois, de operador de processo de produção, com 186 postos, abatedor de aves, com 90, e auxiliar de produção farmacêutica, com 50.

Nas demais regionais do Interior são destaques em quantidade Cascavel (1.276), Londrina (837) e Apucarana (743). Em Cascavel, as funções que lideram as vagas abertas são auxiliar de linha de produção, com 351 empregos disponíveis, magarefe, com 210, operador de caixa, com 66, e açougueiro, com 41 vagas.

Em Londrina, os destaques são para alimentador de linha de produção, com 310 postos formais, auxiliar de produção de gorduras vegetais comestíveis, com 60, ajudante de obras, com 50, e auxiliar de linhas de produção, com 43.

Em Apucarana, auxiliar de linha de produção (59), costureiro à máquina na confecção em série (49), vendedor interno (45), e auxiliar de costureira no acabamento (27) são as principais vagas.

Há, ainda, 574 oportunidades em Foz do Iguaçu, sendo 319 para auxiliar de linha de produção. São 516 vagas na região de Maringá, sendo 100 para alimentador de linha de produção, além de 499 nos arredores de Cianorte e 471 ofertas de emprego em Umuarama, com 218 delas para auxiliar de linha de produção.

ATENDIMENTO – Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI.

Confira a tabela com as principais vagas disponíveis.