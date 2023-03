Com o crescimento de 2,9% no Produto Interno Bruto (PIB) em 2022 ante 2021, garantido pelo desempenho da economia no início do ano passado, o consumo das famílias teve a maior alta em dez anos. A alta de 4,3% foi a maior desde o salto de 4,8% em 2011 ante 2010.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o consumo das famílias subiu 0,3% no quarto trimestre de 2022 ante o terceiro trimestre de 2022. Na comparação com o quarto trimestre de 2021, o consumo das famílias mostrou alta de 4,3%.

Pela ótica da oferta, o salto nos outros serviços, de 11,1% na comparação de 2022 com 2021, foi a maior da série histórica das Contas Nacionais do IBGE, iniciada em 1996.

Na esteira da boa quantidade de chuvas que encheu os reservatórios das usinas hidrelétricas, e permitiu um uso menos intensivo das usinas termelétricas, a indústria da eletricidade também teve o melhor desempenho da história. A alta de 10,1% é a maior da série, desde 1996.

No lado negativo, a queda de 1,7% no PIB da agropecuária, na esteira da seca que assolou a Região Sul no verão passado, foi o pior desempenho desde 2016, quando eventos climáticos também afetaram a produção. Naquele ano, a queda na agropecuária tinha sido de 5,2% ante 2015.