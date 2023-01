A alta inflação continua a reduzir o poder de compra dos consumidores, principalmente entre famílias de renda baixa e moderada, segundo informam empresários consultados pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para o Livro Bege. O documento, divulgado nesta quarta-feira, 18, é uma espécie de sumário das condições econômicas do país e serve de base para as decisões de política monetária do BC dos Estados Unidos.

O relatório indica que, ainda sim, os gastos do consumidor aumentaram ligeiramente desde o último relatório, publicado em 30 de novembro, com alguns varejistas relatando vendas mais robustas durante as festas de final de ano.