A Páscoa será mais salgada. Produtos típicos que compõem a cesta de compras nesta época do ano estão mais caros. O bacalhau, peixe típico das celebrações, subiu 7,4% no acumulado de 12 meses, mas não foi o único vilão do orçamento. As cervejas estão 10,9% mais caras na comparação com a Páscoa de 2022, assim como os refrigerantes (+ 15,7%).

A alta nos preços do chocolate foi de 13,9%, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A dica para os consumidores é pesquisar antes das compras e fazer substituições por produtos mais acessíveis. O bacalhau, por exemplo, já registrou queda de 32,7% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado.

A nutricionista Maria Fernanda Koch diz que existem excelentes opções para substituir o bacalhau no cardápio de Páscoa, levando em consideração o gosto individual e a disponibilidade de pescados em cada região.

Entre as sugestões estão o salmão, rico em ômega 3 e fácil de encontrar em mercados e peixarias; a tilápia, geralmente mais barata do que o bacalhau; o linguado, com consistência macia que agrada a diversos paladares; o robalo, para quem busca uma opção mais sofisticada, com sabor delicado e consistência firme ou ainda a pescada, rica em nutrientes e mais acessível ao bolso do que o bacalhau.

Proteína saudável

Coordenadora dos cursos de Saúde do UniCuritiba – instituição que faz parte da Ânima Educação, um dos maiores ecossistemas de ensino superior do país, Maria Fernanda diz que o peixe é uma proteína de excelente qualidade, rico em vitaminas e minerais como vitamina D, Vitamina B12, iodo e selênio. “O consumo do peixe tem sido associado a um menor risco de doenças cardíacas. Além disso, os ácidos graxos ômega 3 presentes no peixe podem ajudar no controle da pressão arterial e nos níveis de triglicerídeos do sangue.”

O consumo de peixes, continua a professora, está associado também ao combate da depressão, prevenção de doenças neurodegenerativas, melhora da saúde óssea, entre outros benefícios. A quantidade semanal a ser consumida depende de fatores como idade, sexo e quadro de saúde. A Organização Mundial de Saúde recomenda, para um adulto saudável, uma a duas porções de peixe por semana (porção de 100 a 150 gramas).

Orientação nutricional

Maria Fernanda explica que, embora o peixe seja considerado um alimento saudável e nutritivo, é necessário considerar as necessidades individuais. Algumas situações como gestação e amamentação, alergias, pacientes renais e cardíacos devem sempre consultar um nutricionista, que irá indicar o melhor peixe a ser consumido para cada particularidade. “Gestantes, crianças ou indivíduos com alguma restrição alimentar precisam contar com a orientação de um nutricionista.”

Cardápio de Páscoa

Para inspirar as famílias na elaboração de um cardápio de Páscoa sem bacalhau, a nutricionista e professora do UniCuritiba Maria Fernanda Koch ensina duas receitas saborosas:

SALMÃO ASSADO COM ERVAS E LIMÃO

Ingredientes:

· 4 filés de salmão

· 4 colheres de sopa de azeite de oliva

· 4 colheres de sopa de suco de limão

· 1 colher de sopa de alecrim picado

· Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo: Pré-aqueça o forno a 200 graus. Em uma tigela, misture os temperos. Coloque os filés em uma assadeira e cubra com a mistura de temperos. Asse por cerca de 15 a 20 minutos.

MOQUECA DE PEIXE

Ingredientes:

· 500 gramas de filé de tilápia

· 1 cebola cortada em rodelas

· 1 pimentão verde cortado em rodelas

· 1 pimentão amarelo cortado em rodelas

· 2 tomates picados

· 1 vidro de leite de coco

· 2 colheres de sopa de azeite de dendê

· 1 colher de sopa de coentro picado

· Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo: Em uma panela refogue a cebola e os pimentões no azeite, até que estejam macios. Adicione o tomate e cozinhe por mais uns minutos. Adicione os filés de peixe temperados com sal e pimenta. Adicione o leite de coco e mexa delicadamente. Cozinhe por cerca de 15 a 20 minutos.