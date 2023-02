A Americanas confirmou por meio de fato relevante que o assessor financeiro, Rothschild &Co fez uma proposta que envolvia R$ 7 bilhões em um aumento de capital, com suporte de seus acionistas de referência (Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira). A informação foi antecipada pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mais cedo.

No comunicado, assinado pela diretora-executiva financeira, Camille Faria, há mais detalhes da proposta, que não foi aceita pelos bancos. A empresa afirma que, “em busca de entendimentos com seus credores com vistas a um acordo que possa equacionar suas dívidas, estão sendo realizadas reuniões na data de hoje com bancos e outros credores financeiros”.

Neste contexto, o Rothschild & Co apresentou uma proposta que contemplava, principalmente, um aumento de capital em dinheiro, com suporte de Lemann, Telles e Sicupira, no valor de R$ 7 bilhões, “considerando o financiamento DIP (empréstimo ponte) já aportado que seria convertido em capital”, diz a companhia.

Além disso, foi colocada na mesa a “recompra de dívida por parte da companhia da ordem de R$ 12 bilhões e a conversão de dívidas financeiras no montante total de cerca de R$ 18 bilhões de reais, parte em capital e parte em dívida subordinada”.

A companhia diz ainda esperar “continuar mantendo discussões construtivas com seus credores em busca de uma solução sustentada que permita a continuidade de suas atividades”.