As agências reguladoras começaram a ser criadas em 1997 no governo Fernando Henrique Cardoso. Com o avanço dos processos de privatização e concessão, o governo deixou de atuar como um “provedor” para assumir o papel de “fiscalizador e regulador”, impondo obrigações e metas às empresas que passaram a explorar os bens da União.

A primeira foi a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) na esteira da privatização da telefonia no Brasil. Hoje, há 11 agências federais em atividade no País.

Flávio Willeman, professor da FGV e autor do livro Responsabilidade Civil das Agências Reguladoras, lembra que “a prestação de serviços públicos adequados é um dever constitucional e também legal, à medida que assim impõem a Lei de Concessões de serviços públicos e o Código do Consumidor”.

“Como se trata, no mais das vezes, de serviços com investimentos bilionários, a alta especialização da assessoria prestada às concessionárias tem de encontrar, nas agências reguladoras, profissionais tão ou mais preparados”, completa Tomaz Aquino, procurador do Estado de Goiás.

