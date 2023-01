Maria Emilia Leme é Job Hunter e Executive Coach há 14 anos (Divulgação)

Um estudo publicado por pesquisadores do Departamento de Psicologia da Universidade de Estocolmo explicou que momentos de transição e início de novos ciclos tendem a serem mais fáceis para traçar objetivos para serem atingidos através de marcos temporais. Esse efeito é chamado de “fresh start effect”, ou “efeito do novo começo”.

Muita gente aproveita o início do ano para planejar metas e traçar os objetivos de um novo ciclo. Entre eles está a troca de trabalho, seja por insatisfação, busca de novos desafios, melhores salários ou realização pessoal.

Portanto, para mudar de emprego é preciso planejamento e entender o mercado atual, que não é enrijecido, é volátil.

“Quem está procurando novas oportunidades precisa de planejamento. Sem ele, nenhum profissional vai a lugar algum. Portanto, aqui vão algumas dicas: Faça um exercício de autoconhecimento, tenha uma visão do que você quer para os próximos meses, defina datas para os seus objetivos e estruture um plano de ação,” explica a job junter Maria Emilia Leme.

Em determinados casos é necessário a ajuda de um profissional para melhorar a definição desses objetivos e estruturação do plano de ação mais assertivo. Esse é o papel do job hunter, que auxilia na buscas de vagas de acordo com o perfil do profissional.

Outra dica na hora de procurar novos desafios é ficar atendo às tendências do mercado e se a vaga que almeja está de acordo com os seus requisitos profissionais e pessoais. Por exemplo, o home office faz parte da realidade das empresas. Em um estudo realizado pela Tracking Happiness, os colaboradores que trabalhavam 100% home office eram, em média, 20% mais felizes do que aqueles que não podiam trabalhar de casa.

“Nem todo mundo prefere a forma de trabalho híbrido. É uma realidade da empresa? Se sim, deve ser levado em conta a sua satisfação pessoal também. Diminuindo as chances de frustração.”, completa Maria Emilia.

Além disso, é importante que procure traçar metas atingíveis, fazendo um planejamento e estabelecendo um passo a passo para chegar ao tão sonhado novo emprego.

Outro ponto importante é o currículo. Elabore um específico para cada vaga. Mesmo com muitas habilidades, formações e experiências, apresente somente as que tem relação com a posição que deseja ocupar. Colocar informações demais pode poluir e deixar a apresentação menos competitiva.

“São detalhes que fazem a diferença. Hoje todo mundo traz muitas competências e no currículo não precisa constar todas elas. O que a vaga está pedindo é o que deve ser colocado. O restante, deixa guardado. A medida que for se sobressaindo na empresa você vai tirando e utilizando essas competências.”, complementa a job hunter.